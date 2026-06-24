【モデルプレス＝2026/06/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が6月20日・21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond “KYUN”◆』」（※◆は正式にはハートマーク）を開催。グループ史上最大規模となった同公演のチケットは、両日ともに完売する人気ぶりを見せた。ここでは、約6万人の熱気に包まれた21日公演の模様をレポートする。【写真】＝LOVE国立ラ