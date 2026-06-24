【モデルプレス＝2026/06/24】海外で予告編が解禁されるやいなや、その独創的でシュールな世界観がSNSを通じて瞬く間に拡散され、大きな話題を呼んでいる映画「ひつじ探偵団」。5月8日の日米同時公開を経て、早くも6月24日よりPrime Videoでの独占配信がスタートした。今回は、一度観始めたら目が離せなくなる本作の魅力を5つピックアップして紹介する。【写真】ヒュー・ジャックマン演じる主人公が30分で殺される話題の映画◆映画