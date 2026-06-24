【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの中村仁美が6月24日、自身のInstagramを更新。長男のために作った8日分の弁当を公開し、話題となっている。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「ヘビロテメニューになりそう」チキンソテーなど“中学生男子弁当”8種◆中村仁美、中学生の息子のための弁当8日分公開中村は「お弁当備忘録」「＃中学男子弁当」つづり、8日分の弁当をコラージュにした写真を公開。バジルチキンソテー弁当