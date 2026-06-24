インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が23日、自身のインスタグラムを更新。カップルを組む西山真瑚と拠点のカナダに戻ったことを動画などを添えて報告すると、ファンの視線が集まった。紀平はインスタグラムに「岡山練習→到着CA」と短くつづった。国内で息が合ったスケーティングを披露する動画や、移動中の写真などを公開した。7月1日に始まる新シーズンを前に拠点のカナダに戻った“りかしん”