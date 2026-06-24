【モデルプレス＝2026/06/24】タレントの安田美沙子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。体調崩し気味の日のワンプレート料理を公開した。【写真】44歳2児のママタレ「ミールキットを上手に使ってて、参考になります」体調崩し気味の日のワンプレート料理◆安田美沙子、ワンプレート料理公開安田は「体調くずしぎみ。わたし。もう、ワンプレートで許してください」コメントを添え、ミールキットを使用した料理を公開。