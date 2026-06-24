【モデルプレス＝2026/06/24】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男のための手作り弁当を公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「卵焼きの色綺麗」ボリュームたっぷり焼き肉弁当◆織田信成、緑が復活した弁当披露6月23日に投稿したストーリーズで「日々野菜量が減ってく」とつぶやいていた織田。この日は「緑 復活焼肉弁当」とコメントを添え、弁当の写