【モデルプレス＝2026/06/24】タレントのpecoが6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの大葉入り餃子弁当を披露し、話題となっている。【写真】30歳ママタレ「一口サイズで可愛い」作り置き大葉餃子メインの弁当◆peco、手作り餃子弁当披露pecoは「Today’s lunch for my lunch」と題し、弁当の写真を投稿。俵型のおにぎり、作り置きしてあったという大葉入りのひとくち餃子、ミニトマト、残りものだというハッシュ