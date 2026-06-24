1.猫からしつこくおねだりされたときの5つの対処法 1.要求の内容を見極める 猫がおねだりをする時には、なんらかの理由があります。ご飯がほしい、遊んでほしい、撫でてほしいといった要求や、一方で水が少ないことやトイレが汚れているなどの不満を訴えるなどです。 まずはしつこくおねだりする理由としてポピュラーな、食事や飲み水、トイレの状態を確認し、猫のもとめていることを考えてみましょう。こ