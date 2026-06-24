サンミュージック所属のお笑いコンビ「すてきなひととき」のろぱ仔さん（36）が、2026年6月23日にXとインスタグラムを更新し、結婚と離婚を同時に報告した。「お互い離れてより良い人生になればと思っております」ろぱ仔さんはXで、「【ご報告】去年の7月に結婚しました」と切り出し、「【ご報告 その2】今年の4月に離婚しました」と続けた。投稿には、左手の薬指に指輪をつけた自撮り写真と、それを白黒にした写真を添えている。