映画「メリーに首ったけ」(1999年)や「ナイトミュージアム」シリーズなどで知られる俳優で映画監督のベン・スティラーが、NBAのニューヨーク・ニックスを題材にしたドキュメンタリーを製作している。NBAの決勝でもコートサイドでスマホで頻繁に撮影していたのは制作会社「A24」と製作中の新作のためであったと説明している。 【写真】車の座席にむき出しで拳銃NBAスタӦ