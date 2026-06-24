【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#77『アイム・オンリー・スリーピング』ドラッグ感覚にも垣間見える批評性とポップへの業アルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?◇◇◇今回は、アルバムB面に並んだ、ポールによる音楽的多様性にあふれた3曲＋ジョージの1曲を。■『グッド・デイ・サンシャイン』『グッド・デイ・サンシャイン』はタイトル通りの太陽賛歌。アルバムB面1曲目の太陽賛歌という