2019年コパ・アメリカの日本代表メンバーを振り返って驚きFIFA北中米ワールドカップ（W杯）で世界から大きな注目を集めている日本代表。オランダとの初戦を執念の引き分けに持ち込み、2戦目のチュニジア戦では日本のW杯史上最多となる4得点での快勝を収めた。SNS上では、森保一監督が「7年前」に挑んだ大会のメンバーが再脚光を浴びている。当時を知るファンからは「自分を恥じてます」「まさかここまでになるとは」といった懺悔