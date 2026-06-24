人気WEB漫画『宇宙なんちゃら こてつくん』が、『映画「宇宙なんちゃら こてつくん」うっかり出てきた宇宙人を探せ！』として映画化され、9月11日より全国公開されることが決定した。あわせて、キービジュアル、特報映像、原作者にしむらゆうじの映画化記念イラストが解禁された。【動画】こてつくんたちが宇宙人と出会う!?映画『宇宙なんちゃら こてつくん』特報映像にしむらゆうじ原作の人気WEB漫画『宇宙なんちゃら こて