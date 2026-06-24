ＥＸＩＬＥＨＩＲＯが２４日、都内で「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹスペシャル舞台あいさつ付き上映会」にサプライズ登場した。「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷ」シリーズの１０周年記念し、２０１７年に公開された映画シリーズ３作目「ＨｉＧＨ＆ＬＯＷＴＨＥＭＯＶＩＥ３／ＦＩＮＡＬＭＩＳＳＩＯＮ」を上映。出演したＡＫＩＲＡ、ＮＡＯＴＯらとともに、同シリーズの企画プロデュースを担当しているＨ