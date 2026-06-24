◆帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝６月２４日、美浦トレセン昨年のダート２冠馬ナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、１週間後の大一番へ向け横山武史騎手を背にＷコースで併せ馬を行った。谷原柚希騎手が騎乗したタイセイミッション（５歳３勝クラス）を離れた後ろに置き、直線入り口で引きつけるとそのまま併入。やや手応えは見劣ったが、力強いフットワ