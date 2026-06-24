ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２４日、公式サイトで所属タレントへの誹謗（ひぼう）中傷に対する法的対応の進捗状況を発表した。２０２４年以降、契約タレントへのインターネット上の誹謗中傷に対して民事・刑事の両面から法的対応を行ってきたことを示し「当社タレントについて事実無根の情報が広く流布された記事の件では、警察による捜査が進められ、昨年末に書類送検されたとの報告を受けております」と発表