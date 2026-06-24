きょう24日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）は、「関西発・爆儲け店の“最果て店”を徹底リサーチ！たこ焼き編＆ラーメン編」を届ける。【動画】スタジオもわなか派とくくる派に…たこ焼き名店が「最果て店」対決ナインティナイン・矢部浩之とメッセンジャー・黒田有が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー番組。今回は、関西ゆかりの成功者たちが