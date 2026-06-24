俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第64回（25日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、直美（上坂樹里）は病院にお見舞いに訪れた小川吾郎（甲斐翔真）と差し入れを巡って口論になる。一方、看病婦のツヤ（東野絢香）は看護科の授