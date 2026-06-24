■FIFAワールドカップ2026グループステージ第2戦（日本時間19日〜24日）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦4年に1度のサッカーの祭典「ワールドカップ（W杯）北中米大会」、開幕から約2週間が経過し日本時間24日、グループKのコロンビア対コンゴ民主共和国の試合を最後に48チームすべてが第2戦を終えた。すでに個人タイトルとして最高峰と称されるW杯得点王の争いが激化している。グル