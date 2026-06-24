“100年に一人の才能”と称されるバイオリニスト・HIMARIの全世界デビューアルバム『Debut』が9月25日に発売されることが決定。あわせて、ヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」第3楽章の先行配信もスタートした。【動画】「素敵なお子さんたちですね」長男らとハワイを満喫する高嶋ちさ子同作は、3月にベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の定期公演で演奏されたヴィエニャフスキ「ヴァイオリン協奏曲第1番」のライブ