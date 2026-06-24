中国外務省の報道官は会見で中国当局が日本人2人を拘束したことを認めました。中国外務省郭嘉昆 報道官「日本人2人が中国の法律に違反したため、中国の主管当局により、法に則って拘留された」中国外務省の郭嘉昆報道官は会見でこのように述べたうえで、「日本側は中国に滞在する日本国民および企業に対し、中国の法律・法規を遵守するよう教育・注意喚起を行うべきである」と主張しました。木原官房長官はきょうの会見で、