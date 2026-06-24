タレントの村重杏奈さんが自身のインスタグラムで、WEB-CMに出演しているスキンケアブランドのパリ出張に同行した様子を投稿しています。 【写真を見る】【 村重杏奈 】「パリ出張ついていきましたー！」4フレーズの英会話で乗り切る「お肌について勉強できて」村重さんは「今回はラロッシュポゼの人間としてパリ出張ついていきましたー！」と笑顔の絵文字を添えて投稿。「そろそろお前何しにフランス行ってたねん！となりそ