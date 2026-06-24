政府は24日、中小企業が持つ知的財産やノウハウ、データを適切に取引するための指針を公表した。取引先が中小企業に無償や低価格で提供させるといった事案を防ぐのが狙い。知財を企業がイノベーションを創出するための源泉と捉え、競争力強化と賃上げの原資確保を後押しする。公正取引委員会、中小企業庁、特許庁がまとめた。指針では、相手側が承諾していないのにノウハウの開示を要請したり、秘密保持契約の締結を拒否したり