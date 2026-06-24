24日午後4時46分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は根室地方南部で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の浜中町と標茶町、それに別海町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道浜中町標茶町別海町気象庁の発表に基づき、