ボートレース津の「下克上！A1VSB級バトル」は予選の初日を終えた。前半8Rを“抜き”で制した岩瀬裕亮（38＝愛知）がドリーム戦12Rでもイン逃げを決めて連勝ゴール。「今、調子のいい形にペラを叩き変えた。それなりの反応があったし、レース足が良さそう。直線も悪くない」B級選手5人と相対した8Rでは旋回力の違いをまざまざと見せつけた。「そこまでの感触ではなかったけど、あそこまでターンで差が出るとは…。6Rの太