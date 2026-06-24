気象庁は、九州北部地方に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】九州北部地方に線状降水帯の予測情報気象庁は、あすの未明からあすの昼前にかけて福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。（ANNニュース）