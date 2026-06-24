レギュラーガソリンの全国平均価格は1リットルあたり169.8円と、ほぼ横ばいでした。【映像】原油価格下落で補助金が再開後初の1桁台へ資源エネルギー庁によりますと、今月22日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より0.1円高い、1リットルあたり169.8円でした。政府はガソリン価格を170円程度に抑えるため、石油元売り会社に補助金を支給しています。25日からの補助額は原油価格の下落を受けて1リットルあたり