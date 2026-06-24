お笑いコンビ、見取り図のリリー（42）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。過去の交際相手のエピソードを語った。デートDV防止全国ネットワーク代表理事の阿部真紀さんによると「DVというのは一般的には夫婦間の暴力。結婚していない恋人同士の間での暴力を“デートDV”といいます」と解説した。デートDVの種類は、身体的暴力、精神的暴力、社会的暴力、性的暴力、経済的暴力に分類さ