高松市の宿泊施設で、9日間の宿泊費など2万8000円あまりの代金を支払う意思がないにもかかわらず、サービスを受けた詐欺の疑いで、住居不定のアルバイト従業員の男（38）が逮捕されました。 警察によりますと、男は今月15日、宿泊中の施設で延泊を申し入れた時に、それまでの宿泊代金を支払うよう従業員が言ったところ「会社から出張旅費が振り込まれれば宿泊代金を支払う」と嘘をつき、延泊を申し込んだ上、15日から今月23