日本ビジネス開発は、グローバルプロジェクターブランド「JMGO」より、新型プロジェクター『N3 4K』および『N3 SE』の予約販売を6月24日12時より開始することを発表した。 【画像あり】ハイパフォーマンスモデルの最新機能がすごい商品スペック 『N3 4K』は、画質と設置性を重視しつつ価格バランスも追求したハイパフォーマンスモデル。新世代の映像エンジンと光学ズーム機能を搭載し