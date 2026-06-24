ノルウェー代表がセネガル代表との激闘を制した後、サポーターとともに披露した伝統的な“バイキング・ロウ”が大きな話題となっている。グループリーグ第2節でセネガルを3-2で下したノルウェーは、試合後にニュージャージーのメットライフ・スタジアムで勝利セレモニーを実施。選手やスタッフがピッチ上に座り込み、スタンドを埋めた大勢のサポーターと向かい合った。『THE Sun』が報じている。主将のアーセナル所属のMFマルティ