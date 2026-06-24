シャープは24日、鴻海精密工業（ホンハイ、Foxconn）と新規事業における戦略的協業に関する覚書を締結したと発表した。両社の強みをかけ合わせ、研究開発および事業化に向けた協業モデルを共同で検討、新規事業の加速と市場開拓を目指す。 今回の覚書では、AIインフラ・ソリューション、エネルギー・ESG関連アプリケーション、ロボティクスおよびスマートオートメーションシス