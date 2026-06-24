カリフォルニア大学サンディエゴ校のAIラボであるHao AI Labが動画生成AIモデル「FastWan-QAD」を公開しました。GeForce RTX 5090でFastWan-QADを実行すると480p・5秒の動画をわずか1.8秒で生成できます。FastWan-QAD: FastVideo generates a 5-Second Video in 1.8 Seconds on a Single NVIDIA GeForce RTX 5090 via Quantization-Aware Distillation | Hao AI Lab @ UCSDhttps://haoailab.com/blogs/fastwan-qad/(1/5) 5 seconds