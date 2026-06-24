キャンドゥより、今夏に最新作の公開を迎えるディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー』シリーズの商品が25日から順次発売される。【写真】キラキラでかわいい！ダイカットステッカー眠っている間におもちゃたちが動き出しているかも？青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、アンディのお気に入りの保安官のカウボーイ人形「ウッディ」、「ウッディ」の相棒で最新型アクションフィギュ