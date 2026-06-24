東京・北区の小学校の音楽準備室から出火し児童ら11人が重軽傷を負った火事で、音楽の授業を担当していた教師が「電気ストーブの近くで洗濯物を乾かしていた」といった趣旨の話をしていることが分かった。電気ストーブの周辺に洗濯物など可燃物を置く事については、NITE・製品評価技術基盤機構が、火災になる危険があるとして繰り返し注意を呼びかけていた。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校の「音楽準備室」から出火し、児