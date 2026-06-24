◆プロ・アマ交流戦巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）巨人・石塚裕惺内野手（２０）が２か月ぶりに実戦復帰した。３軍戦に「１番・ＤＨ」で先発し、２打数無安打１四球で３打席を消化。「自分の中でボールと思った球がしっかりボール判定になった。（リハビリ期間に）ゾーンがおかしくなっていることもなかったので、それはよかったなと思います」と振り返った。第１打席は相手左腕の変化球にスイング