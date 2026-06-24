中国の李強首相は、各国の政治家や企業経営者らが参加する国際会議で演説し、中国製品の競争力は技術革新によるもので、政府の補助金頼みではないと強調し、中国への投資や協力を呼びかけました。李首相は24日、遼寧省大連市で開かれている「夏季ダボス会議」で演説しました。この中で李首相は、「近年、中国は最先端技術で大きな成果を上げ、新たな産業を生み出してきた」と述べ、技術革新が中国経済の発展を支えてきたとの認識を