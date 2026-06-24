元ＡＢＣの東留伽アナウンサーが誕生日を迎えたことを報告した。１月末をもってＡＢＣを退社した東アナ。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「パリで２９歳の誕生日を迎えました！」とつづった。続けてフランス語で「Ｍｅｒｃｉàｔｏｕｓｐｏｕｒｖｏｓｆéｌｉｃｉｔａｔｉｏｎｓ」（皆様からの皆様からの祝福に感謝します）と記し、日に照らされた凱旋門の前に立つ写真や食事の様子を投稿した。