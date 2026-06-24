日本チェーンストア協会が24日発表した5月のスーパー売上高は、既存店ベースで前年同月比2.9％増となり、2カ月連続で前年を上回った。消費者の節約志向から販売点数は減少が続くが、値上げによる店頭価格の上昇が販売額を押し上げた。全店ベースの販売額は1兆986億円。既存店ベースの部門別では食料品が3.3％増と堅調だった。気温上昇を受け清涼飲料水やアイスクリームが伸びた。衣料品も日傘や水着などの季節商品が動き始めた