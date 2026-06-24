ＶＴｕｂｅｒの常闇（とこやみ）トワが２４日、自身のＸを更新。体調不良で救急搬送されたことを報告した。常闇は２１日朝に目まいなどの症状で「自力で立つことや歩くことができなくなった」として救急搬送され、治療を受けていたという。病院にはＶＴｕｂｅｒ仲間の「白上フブキちゃんについてきてもらい、その後担当マネージャーにも連絡・対応・駆けつけてもらいました。本当に感謝しています」と周囲のサポートに感謝。命