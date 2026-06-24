記者会見する国民民主党の玉木代表＝24日午後、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は24日の記者会見で、高市早苗首相の中傷動画作成疑惑を巡り「首相が国会でうそをついているかどうかの問題だ」と指摘し、首相自身が説明責任を果たすよう求めた。「すぱっと説明すれば終わる話だ」とも語った。首相が秘書の陳述書を国会に提出して答弁に代えたいとの意向を示したことには、首相の国会出席義務を定めた憲法の規定を引き合いに「良