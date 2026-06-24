モデルの森星（34）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の身長について「まだまだ伸びてます」と明かす場面があった。星は慶大卒業の才女で、世界的なファッションショーにも出演するなど、モデルとして世界的に活躍。22年に亡くなった世界的デザイナーである森英恵さん（享年96）の孫。2017年には星も英恵さんとともに同番組に出演している。約9年ぶりの出演となる星を前に、黒柳は