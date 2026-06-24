ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）がまた一つ偉大な記録を打ち立てた。FIFAワールドカップ2026・グループK第2節が現地時間23日に行われ、ポルトガルはウズベキスタン代表と対戦した。先発出場したロナウドは5分にジョアン・カンセロのクロスに合わせてネットを揺らし、史上初の6大会連続ゴールを達成すると、1点を追加して迎えた39分にはブルーノ・フェルナンデスの絶妙なスルーパ