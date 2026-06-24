【ニューヨーク＝山本貴徳】米国の中間選挙（１１月３日投開票）に向け、ニューヨーク州で２３日、予備選が行われた。ニューヨーク市内の連邦下院選の民主党予備選では、急進左派のゾーラン・マムダニ市長が支援した左派候補３人が相次いで勝利し、党内での影響力の広がりを示した。今後、民主党主流派との路線対立が深まる可能性もある。劣勢とみられていたダリアリザ・アビラ・シュバリエ氏は、下院民主党トップのハキーム・