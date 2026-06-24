アーティスト・こっちのけんと（29）が23日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。子育ての悩みについて語った。この日は4日に開催された同番組のリアルイベント「ママ会ライブ」昼の部の様子を放送。今年3月に第1子が誕生しパパとなった、けんとがゲストとして登場した。「いつ泣くかわかんないし、おむつどこで替えようとか。気が気でなくなっちゃって」と話すけんと。新米パパならではの