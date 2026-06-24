日本時間のけさ決戦の地、アメリカ・ダラスに到着した日本代表。サポーターの声援に応えるなどリラックスした様子を見せていました。一方、対するスウェーデンも練習を公開。ヨーロッパのビッグクラブで活躍する強力ツートップ。ギョケレシュ選手やイサク選手が調整を行いました。日本戦を前にスウェーデンのサッカー担当記者は「スウェーデンは非常に強力な攻撃陣を擁する一方で守備には脆さもあります。正直なところ3−2で日本の