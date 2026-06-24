【スプラトゥーン レイダース】 7月23日 発売予定 価格パッケージ版：7,480円 ダウンロード版：6,480円 大網は6月24日、通販サイト「あみあみ」において、Nintendo Switch 2用シューティング「スプラトゥーン レイダース」の限定特典を公開した。 7月23日発売予定の「スプラトゥーン レイダース」。あみ