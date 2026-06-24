【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が6月23日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った手芸作品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】55歳人力舎所属女芸人「今にも動き出しそう」豚の羊毛フェルト手作り作品◆光浦靖子、羊毛フェルトで作った豚披露光浦は、自身が行う6月27日のワークショップについて「ブタの会、まだ席が若干あります」と告知。手のひらに載せた可愛らしい豚のフェルト作品を