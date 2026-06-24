【モデルプレス＝2026/06/24】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。前髪を“アップデート”した姿を披露し、話題となっている。【写真】22歳人気アイドル「おでこ見えてて可愛い」“アップデート”した前髪ショット◆早瀬ノエル、アップデートした前髪公開早瀬は「前髪アップデートしてみたんだけどどうかな？？」とつづり、顔の横に手のひらを寄せたポーズの自撮りを投稿。メン