【モデルプレス＝2026/06/24】俳優の舘ひろしが24日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時〜8時54分）に出演。意外な好物を明かした。【写真】舘ひろし、主演作公開でレカペ降臨◆舘ひろし、意外な好物を公表番組では、「イケおじVSズケズケ女子」 のテーマで芸能人がトークを展開。「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」について話を振られた舘が「僕アイスクリームが好きなんですよ」と切り出すと、女性陣か